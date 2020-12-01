ولاية ويسكونسن الأمريكية تصدق على فوز بايدن

صدقت لجنة الانتخابات في ويسكونسن الأمريكية، صدقت أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات بالولاية بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين اثنتين.

وأظهر إحصاء الأصوات الجديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية المتأرجحة بفارق 20695 صوتا عن الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، صدق حاكم الولاية توني إيفرز على فوز بايدن، قائلا في بيان “أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر، وكما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، إن ولاية أريزونا صدقت بدورها على فوز بايدن بـ 10500 صوت.

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن “لم يفز بالانتخابات”.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.