«وليامز»: أولويتنا هي المساعدة في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إنّ أولويتهم هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي.

وأضافت وليامز في حوار مباشر مع الليبيين عبر منصة الحوار الليبي لمعرفة مواقف ورؤى المشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الحالي، أنها تأمل في عقد اجتماع يضم مجلسي النواب والدولة في القريب العاجل.

وأكدت وليامز أنّ الباب مفتوح لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة الحفاظ على المسار العسكري والحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الاضطرابات والتقلبات السياسية.

ولفتت وليامز إلى أنّ الأمم المتحدة مستمرة في دعم المؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك توحيد مصرف ليبيا المركزي ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية، وقالت إنهم يدعمون المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة تدفق الخام والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال وفق تعبيرها.