وليامز: اجتماع لجنة 5+5 في غدامس أنجز كل أعماله

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أنجز كل أعماله.

وقالت وليامز في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات، إن اللجنة العسكرية اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس.

وأشارت إلى أن اللجنة العسكرية اتفقت على الاجتماع في مدينة سرت خلال هذا الشهر، وقررت أن يكون مقرها الرئيسي مجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت.

ولفتت إلى أن المجتمعين بغدامس اتفقوا على العودة الفورية للرحلات إلى مدينة سبها وغدامس.

وأضافت المبعوثة الأممية بالإنابة أن اللجنة العسكرية تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف.

وتابعت وليامز: “تستمر اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة العسكرية في تبادل المحتجزين إلى حين إتمام هذا الملف”.

كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق هندسة مختصة لإزالة الألغام وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة وفريق تابع للأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن اللجنة العسكرية المختصة تعمل على تشكيل لجنة لمكافحة خطاب الكراهية تحمل الطابع المدني.

وأفادت المبعوثة الأممية بأنه جرى الاتفاق على تحديد اجتماع منتصف نوفمبر في البريقة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وآمري جهاز حرس المنشآت النفطية لبحث إصلاح الجهاز.