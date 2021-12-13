وليامز: الانتخابات هي السبيل الوحيد لبناء دولة مستقرة

جدّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ستيفاني وليامز، دعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة.

وتابعت ستيفاني خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السّايح أن الانتخابات هب الطريق الوحيدة لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

واستعرض لقاء وليامز والسايح مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي، وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

وبحث الجانبان سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح استحقاق الانتخابات ولكي يكون في موعده المحدد وهو نهاية الشهر الجاري.