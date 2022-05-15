«وليامز»: الجولة الثانية لاجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق

قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري هي الفرصة الأخيرة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع.

وليامز وفي كلتها خلال اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ذكرت أنّ الانتخابات هي الحل ولقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها.

وأردفت وليامر «جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها لذلك يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع».

وأعربت وليامز عن تطلعها إلى المساعدة على تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.