«وليامز»: الحل في ليبيا هو إجراء انتخابات على قاعدة دستورية متينة

قالت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ عموم الليبيين يؤمنون أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية.

وليامز شددت في كلمتها الإفتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، أن القاعدة الدستورية يجب أن تكون متينة، وأنّ الإطار الإنتخابي يجب أن يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.

وفي رسالة وجهتها لممثلي مجلسا النواب والأعلى للدولة قالت وليامز «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت».

وأعربت وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من مصر واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.