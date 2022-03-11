«وليامز»: «الدبيبة» و «باشاغا» قد يُجريان محادثات مُباشرة لحل الأزمة

قالت مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إنّ رئيسا وزراء ليبيا عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا قد يجريان محادثات مباشرة لحل الأزمة. «»

وأوضحت وليامز في مقابلة مع بلومبيرغ إنّ الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية

وأضافت المستشارة الأممية أنّه لا يمكنها تقديم جدول زمني ثابت للانتهاء من وضع التشريعات الانتخابية وقد تحدث الانتخابات في يونيو إذا توجه الجميع نحو إجرائها.

وتابعت وليامز أنّ الارتفاع الحالي للنفط له مزايا بالنسبة إلى ليبيا لكنه قد يجعل الصراع على الموارد أكثر حدة فالنفط الليبي «نعمة ونقمة».