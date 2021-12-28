وليامز: الليبيون يريدون إنهاء الفترة الانتقالية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ معظم الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها.

وشدّدت وليامز في تصريحها لوكالة “رويترز”، على أنّ التركيز الرئيسي يجب أن ينصب على كيفية المضي لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وليس على مصير حكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت وليامز أنّ أي تغييرات في الحكومة يجب أن تتم باتباع القواعد التي حددتها الاتفاقات السياسية السابقة المعترف بها دوليا، وتساءلت عما إذا كانت الطبقة السياسية ستجلب مرة أخرى حكومة ستترشح لسنتين وهذا لا يمثل الشعب الليبي بالكامل.

وأكّدت وليامز على ضرورة إجراء الانتخابات على أرض متكافئة لا يتمتع فيها أي مرشح بمزايا تولي منصب رسمي، داعية الجميع إلى العودة خطوة إلى الوراء لفترة معينة.

وحول دور ملتقى الحوار، ذكرت وليامز أنّها لم تقرر بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى الحوار السياسي في هذه العملية، لكنها تعقد اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائها وقد تستمر في القيام بذلك، وقالت إنها مازالت تقيم كل ذلك، وفق تعبيرها.