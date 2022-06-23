وليامز: «المشري» و«صالح» وافقا على عقد اجتماع في جنيف

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، موافقة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على عقد اجتماع في جنيف يومي 28 و29 الشهر الجاري، لمناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 ـ 29 يونيو”.

وأوضحت أن الاجتماع سيكون “بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات”.

2/2 وهنا أحيي رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 23, 2022

يأتي ذلك في حين، حثت الأمم المتحدة القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي.

وقال نائب المتحدث الأمم المتحدة فرحان حق، إنّ تاريخ 22 يونيو حدد موعدا لنهاية خارطة الطريق شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل هذا التاريخ وهو ما لم يحدث.

وأكد فرحان حق في مؤتمر صحفي، أنّ الأمم المتحدة لا زالت على قناعة راسخة بأنّ الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية لجميع المؤسسات في ليبيا.

وذكر فرحان حق أنّ أولويات الأمم المتحدة في ليبيا تتمثل في تسهيل إجراء الانتخابات، على أساس قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها، معربا عن أسف الأمم المتحدة عن ضياع عدد من تفاهمات ملتقى الحوار على مدار عام 2021.

ودعا فرحان حق القادة الليبيين إلى مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا.