وليامز تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات والإلتزام بمخرجات الحوار

أكّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات، وبناء دولة موحدة وديمقراطية.

وليامز وفي أول لقاء جمعها مع رئيس المجلس الرئاسي أشادت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وانجاز مشروع المصالحة الوطنية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، بإعتبارها الحل الوحيد للأزمة، مجدداً الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح الاستحقاق الانتخابي,

وأشار المنفي إلى أن المجلس يةاصل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وانجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية، والعراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.