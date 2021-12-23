«وليامز» تؤكد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة وبشكل متزامن، داعية إلى ضرورة احترام ودعم رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضحت وليامز إنّه لا ينبغي استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه، مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

وقالت وليامز إنّ الأمم المتحدة اخذت علما بتوصية المفوضية الوطنية للانتخابات إلى مجلس النواب، وأنها ترحب بالتزام المفوضية بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية.

وأشارت وليامز إلى استعدادها للعمل مع المؤسسات المحلية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه ليبيا من خلال مساعي وجهود الوساطة.

ودعت وليامز جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا على التركيز على العملية الانتخابية وتهيئة الظروف الأمنية لضمان إجرائها.