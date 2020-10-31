«وليامز» تبحث في تركيا تحضيرات ملتقى الحوار السياسي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس الجمعة في العاصمة التركية أنقرة، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن اللقاء يأتي للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وأبدى الوزير ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بين الفرقاء الليبيين.

كما التقت ويليامز نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وعبرت عن تقديرها لدعم تركيا للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.