«وليامز» تبحث مع النائب العام المسائل المتعلقة بتحقيق العدالة

التقى النائب العام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا المستشار الصديق الصور، بمكتبه في العاصمة طرابلس، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وتمحور اللقاء حول العديد من المسائل والقضايا ذات العلاقة بتحقيق العدالة في ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “كان لي لقاء مثمر أمس مع النائب العام ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد الصديق الصور وناقشت معه عددًا من القضايا، من بينها تحقيقات ترهونة ، وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني وتعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، وجهود النيابة العامة لتصفية منظومة الهوية الوطنية”الرقم الوطني”.

وحثت ولياز النائب العام على مواصلة الجهود الحقيقية لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.