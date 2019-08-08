الرئيسية | ليبيا

وليامز تبحث مع باشاغا ايجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 أغسطس 2019 - 11:17
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تم تقديم خطة للأمم المتحدة في هذا الصدد وهي الآن قيد الدراسة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز برافقها رؤساء المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزير الداخلية فتحي باشاغا.

حيث بحث اللقاء بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، وتم تقديم خطة للأمم المتحدة في هذا الصدد وهي الآن قيد الدراسة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.

أخبار ذات صلة
المبعوث الأممي يُدين الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة

هذا وكان وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن قد التقى مع ممثلي منظمة العفو الدولية بحضور عضو عن الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، وذلك للإطلاع على أخر المستجدات وآوجه التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة العفو الدولية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن