وليامز تبحث مع باشاغا ايجاد بدائل لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز برافقها رؤساء المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزير الداخلية فتحي باشاغا.

حيث بحث اللقاء بدائل لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، وتم تقديم خطة للأمم المتحدة في هذا الصدد وهي الآن قيد الدراسة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.

هذا وكان وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن قد التقى مع ممثلي منظمة العفو الدولية بحضور عضو عن الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، وذلك للإطلاع على أخر المستجدات وآوجه التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة العفو الدولية.