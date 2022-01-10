«وليامز» تدعو إلى الجدول الزمني الذي حددته خارطة طريق

دعت مستشارة الأمين العام الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى احترام الجدول الزمني الذي حددته خارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر، عقب جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، عقدتها مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت وليامز أنّها استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الذي يمتد حتى يونيو من العام الجاري.

وتابعت وليامز أنّها في إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا.