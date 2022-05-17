«وليامز» تدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في طرابلس

دعت المستشارة الخاصة للأمين للعام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في العاصمة طرابلس.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين”.

وحثت المستشارة الأممية على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات.

وأضافت وليامز: “لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات”.