«وليامز» تدعو لاستغلال العيد لإنهاء معاناة الليبيين وإجراء انتخابات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين لوضع الخلافات جانبا ولم الشمل.

وقالت البعثة الأممية في بيان تهنئة بعيد الفطر الذي حل الإثنين، إنّها تدعو كافة الليبيين بوضع كل الخلافات جانبا ولم الشمل والمضي قدما مستلهمين القيم المثلى للمحبة وتعزيز سبل الأمن والازدهار بالبلاد.

وشددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، على ضرورة استغلال مناسبة العيد والسعي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية ونزيهة وشفافة.

وأضافت عبر تغريدة لها بحسابها بتويتر «كلي أمل أن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا والحفاظ على السكينة العامة والهدوء».