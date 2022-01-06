«وليامز» تدعو لجنة خارطة الطريق لاحترام آمال الليبيين في الانتخابات

دعت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب إلى ضرورة احترام الالتزام اتجاه 2.8 مليون ناخب، مؤكدة استعدادها للتعاون معهم.

وأبدت وليامز استعداد الأمم المتحدة المساعدة لاي جهود من شأنها أن تسهم في جمع الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، ‏موضحة للجنة خطتها للاجتماع في الفترة القصيرة القادمة مع عدد من المكونات والأحزاب المختلفة لمناقشة المسار الدستوري.

وشدّدت وليامز على أهمية التزام لجنة خارطة الطريق على نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات.

من جانبه، بحث رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري مع ستيفاني وليامز، ومنسق البعثة لدى ليبيا وبدون زينينغا، القضايا الأساسية للملف الليبي والوقوف على آخر المستجدات حول سير العملية الانتخابية، وعمل لجنة خارطة الطريق.