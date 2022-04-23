«وليامز» تستعرض في برلين تطورات الأوضاع بليبيا

وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الألمان بشأن الأوضاع في ليبيا.

والتقت وليامز مع وزير الدولة توبياس ليندنر، ووزير الدولة بوزارة الخارجية، أندرياس ميكايليس، لاطلاعهما على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اتفقنا على ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية ضمن إطار دستوري متين وإطار زمني ثابت”.

وأضافت: “شددنا على أهمية الحفاظ على الهدوء التام على الأرض والعمل على جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك مسارات الأمن والاقتصاد والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وتقدمت المستشارة الأممية بالشكر للوزيرين على دعم ألمانيا السخي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا.