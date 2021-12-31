«وليامز» تشدّد على أهمية إجراء الانتخابات على أسس متينة

شدّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

وأوضحت وليامز في تغريدة عبر تويتر أنّها تكرر في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، على التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخب وناخبة في أرجاء ليبيا.

يشار إلى أنّ ستيفاني وليامز تواصل عقد لقاءات مع عدد من الأطراف السياسية في إطار التأكيد على إجراء الانتخابات.