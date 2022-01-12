«وليامز» تشدّد على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو

شدّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

وذكرت وليامز في حديث مع شبكة CNN الأمريكية أنّ خارطة الطريق التي أوجدت الأجسام التنفيذية الجديدة حددت أن نهاية شهر يونيو هو موعد انتهاء الخارطة، لذا يجب أن تكون الانتخابات في هذه المرحلة الزمنية.



وتابعت وليامز أنّه من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي، الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً من أجل إقامة الانتخابات قبل هذا التاريخ.

وأضافت وليامز أنّ الأمم المتحدة ليس من اختصاصها تحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات فهو قرار ليبي، مشيرة إلى أنّ جميع المؤسسات تواجه أزمة في شرعيتها.

وأردفت وليامز أنّه جرى تعيينها لدعم المسار الانتخابي في ليبيا وإعادة العملية السياسية إلى مسارها في أسرع وقت ممكن.