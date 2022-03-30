«وليامز» تعقد حواراً رقمياً حول مساعيها لإجراء الانتخابات

تعقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حواراً رقمياً عبر منصة الحوار الليبي، مساء غداً الخميس، ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن المستشارة الخاصة سوف تُطلع المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية وإعادتها إلى مسارها الصحيح بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم.

كما تود وليامز أن تتعرف عن مواقف ورؤى المشاركات والمشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الحالي.