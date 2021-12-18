«وليامز» تقوم بزيارة لبلدية بنغازي

قامت المُستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المُتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بزيارة اليوم السبت، إلى ديوان بلدية بنغازي.

والتقت “وليامز” خلال الزيارة، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المُذبل، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ومدير المرصد الحضري لمياء الغرياني.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، بأن اللقاء بحث آخر المُستجدات في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات واللامركزية وتحقيق المُصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.