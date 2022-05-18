«وليامز» تُؤكد ضرورة تجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة تجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم الأربعاء، مع سفيرة مملكة النرويج في ليبيا هيلدا كليميتسدال، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت وليامز في تغريدة على تويتر، إنها ناقشتُ مع السفيرة التطورات الأخيرة في ليبيا ومآلات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى 20 مايو الحالي بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي وسليم يُمكّن من إجراء انتخابات وطنية في أقرب الآجال عملياً.

وأضافت المستشارة الأممية: “أكدنا مجدداً الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض في الظروف الحالية وتجنب كافة الأعمال والخطابات الاستفزازية”.