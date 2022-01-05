«وليامز» تُجدد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، دعم المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بديوان المفوضية في طرابلس.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسُبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وأكدت وليامز على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلباً شعبياً ينشد السلم والاستقرار في ليبيا، وفق قولها.