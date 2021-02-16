«وليامز» تُحذّر من كارثة قد تحل بقطاع الكهرباء الصيف القادم

قالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بالإنابة، إنه إذا لم تتخذ خطوات لمعالجة البنية التحتية الكهربائية الليبية المتهالكة، فإنها ستنهار خلال هذا الصيف، حيث تعاني البلاد جراء الصراعات والانقسامات الانهيار الكامل للبنية التحتية، وفق قولها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وليامز قولها، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن من أسباب الصراع في ليبيا كان قانون العزل السياسي عام 2013، إضافة إلى انتشار السلاح وعدم قدرة الدولة على السيطرة عليه، مشبّهة الأوضاع في ليبيا بعض الشيء بالعراق عام 2003، حسب وصفها.

وأضافت وليامز، أن انقضاء الموعد النهائي لمغادرة المترتزقة وفق اتفاق 5+5 من ليبيا كان محبطاً، ولا يجعله مطلباً غير إلزامي للدول والجهات التي جلبتهم، بل يجب عليهم مغادرة ليبيا فوراً.

ولفتت إلى أن الليبيين مرهقون ويريدون استعادة سيادتهم وتوحيد مؤسساتهم وإجراء الانتخابات، حيث أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه ما بين 70 إلى 80 بالمائة من الليبيين يريدون إجراءها) .