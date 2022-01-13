«وليامز» تُشدد على ضرورة إتمام الانتخابات

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إن إعلان المفوضية عن قوة قاهرة يحول دون تنظيم الانتخابات، مشددة على ضرورة إتمام الانتخابات قبل أن تنتهي خارطة الطريق.

وأوضحت وليامز في لقاء مع فرانس 24 أنّ هناك عدّة مقترحات للمرحلة القادمة، من بينها تعديل القوانين الانتخابية، وكذلك المسار الدستوري؛ باعتماد قاعدة دستورية للاستفتاء بشأن مسودة الدستور، وهناك خيار أيضا متعلق بالانتقال مباشرة إلى الانتخابات التشريعية وأن ينظر البرلمان الجديد في القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية.

وأكدت وليامز على ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار، مشيرة إلى الجهود في المسار العسكري والتي تذهب نحو توحيد الجيش، وكذلك جهود إيجابية في المسار الاقتصادي، وتوحيد المصرف المركزي، واستكمال التدقيق الدولي.

وأضافت ويليامز أنّ هناك تقاربا بين الناس وهذا بفضل جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والناس يسعون للحفاظ على الهدوء على الأرض، أما على الصعيد السياسي، فنرى أن مجلس النواب يقوم بعدد من الأنشطة.