«وليامز» تُطلع البريطانيين على نتائج إجتماعات المسار الدستوري في القاهرة

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنها اتفقت مع مجموعة من كبار المسؤولين البريطانيين على دعم مسار انتخابي دستوري في ليبيا يفضي إلى إجراء الانتخابات على أساس دستوري متين في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت وليامز على تويتر,أنه تم التأكيد خلال الاجتماع الذي تم بحضور وزير شؤون جنوب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية, على ضرورة الحفاظ على الهدوء, والحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها أطلعت المسؤولين على الوضع الحالي في ليبيا و نتائج المشاورات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة.