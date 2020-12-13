«وليامز» تُطلع عمداء البلديات على مستجدات المحادثات

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أمس السبت، مع مجموعة من عمداء البلديات من جميع أنحاء ليبيا.

وأطلعت وليامز العمداء على التقدم المحرز في المحادثات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الليبيين.

وأعرب عمداء البلديات عن تقديرهم لهذا الإيجاز لكنهم حثوا على الإسراع في الانتقال نحو الانتخابات الوطنية وأصروا على التنفيذ السريع لعملية اللامركزية بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي من حيث تقديم الخدمات، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على فيسبوك.