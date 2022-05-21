«وليامز» تُعلن التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة مرتبطة بالمسار الدستوري

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن توصل اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال مشاروات القاهرة، إلى توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

وقالت وليامز في كلمة لها في الجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة: “لقد سررتُ أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول (137) مادة، وأسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة”.

وعبرت المستشارة الأممية عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية، وحثتهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.

ولفتت وليامز إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد، و”ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن تحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.