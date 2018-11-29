وليامز تُقدم إحاطتها لفريق مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن

قدمت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز إحاطة لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن.

حيث أكدت وليامز على التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، مضيفة أن البعثة توفر مساحة لمشاركة النساء في العملية السياسية والمصالحة الوطنية وفي المسار الانتخابي والمشاورات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية.

هذا وأكدت وليامز خلال إحاطتها على التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الملتقى الوطني، خاصة وأنها تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة في ليبيا في كافة جوانب السلام والأمن والأخذ بعين الاعتبار لوجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة علاوة على بناء القدرات اللازمة لضمان وصول أصواتهن.