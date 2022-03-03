«وليامز» تُقدم مباردة لوضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن مبادرة لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقالت وليامز في تغريدة على تويتر: “أجدد التأكيد على الأهمية الأساسية المتمثلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار والوحدة، والامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف”.

وأضافت: “أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي”.

وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها ستقوم بإرسال خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، بخصوص المشاورات التي تقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.