«وليامز» تُناقش في سرت تفعيل خطة عمل لجنة 5+5

وصلت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إلى مدينة، قادمة من إيطاليا بعد زيارة رسمية أجرتها إلى العاصمة روما.

والتقت وليامز بأعضاء اللجنة على هامش اجتماع لجنة 5+5 التاسع بمقرها الدائم في سرت.

وقالت وليامز إنها ناقش خلال اللقاء، جهود اللجنة في تفعيل خطة العمل التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي.

وأضافت: “أثنيتُ على التقدم المحرز في إطلاق سراح المحتجزين وجهود اللجنة وخطتها لإعادة فتح طريق أبو قرين والجفرة.”

كما أكدت وليامز مجدداً استعداد الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين للجنة العسكرية المشتركة من خلال تواجد فريق وحدة مراقبة وقف إطلاق النار على الأرض.