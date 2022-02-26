«وليامز» تُناقش مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، في طرابلس، مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة على تويتر، إنها تُقدر إحاطة المجموعة لها بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي.

وأشارت وليامز إلى أنها ناقشت الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وأضافت وليامز: “كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض”.