وليامز: صناديق الاقتراع هي الحل لأزمة الشرعية في ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، خلال لقائها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية في ليبيا إلا من خلال صناديق الاقتراع وأن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية.

ودعت وليامز كافة الأطراف المعنية، إلى التركيز على العملية الانتخابية مع ضرورة مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

وحثت وليامز جميع النواب على حضور جلسة المجلس وتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

وأشارت ويليامز إلى أن لقائها مع عقيلة صالح جاء قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب غدا والتي من المتوقع أن تُقدم فيها لجنة خارطة الطريق، المنبثقة عن المجلس، تقريرها الاولي حول مستقبل العملية الانتخابية.

هذا وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النوّاب، بأن اللقاء بحث المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسُبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية ، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.