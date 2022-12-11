«وليامز»: عدد كبير من المؤسسات تُعاني نقصا في الشرعية

قالت المستشارة الأممية السابقة في ليبيا ستيفاني وليامز، إنّ اللامركزية ستحد من ميل المسلحين لمهاجمة العاصمة طرابلس ومن رغبة الحكومة المركزية في تكديس السلطة.

وأكدت وليامز في ندوة حوارية استضافها معهد جون هوبكنز على أهمية تقليل السلطات من المستوى المركزي إلى المحلي، قائلة إن هناك شعورا لدى بعض الشرائح بأنّها مهمشة وهي تهدد بالانفصال أو الحكم الفيدرالي وهو أمر مخالف لرغبة معظم الليبيين، وفق تعبيرها.

وتابعت المستشارة الأممية السابقة أنّ هناك مشكلة على المستوى الوطني وأن هناك عددا كبيرا من المؤسسات تعاني نقصا في الشرعية لافتا إلى أنه ينبغي لها تقاسم السلطة والمسؤوليات.