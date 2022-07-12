«وليامز»: لا توجد رؤية للانتخابات ولا اتفاق على أساس الدستوري 

قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا “ستيفاني وليامز”، أنه لا توجد رؤية لإجراء الانتخابات في ليبيا ولا اتفاق على أساس دستوري لها، مشيرة إلى استمرار النزاع على السلطة التنفيذية سببه وجود السلطات و الموارد في طرابلس وأنه وجبّ الوصول لاتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات حتى تتلاشى هذه الشهوة للسلطة التنفيذية.

وأضافت “وليامز” -خلال لقاء متلفز – أنه وجبّ لتوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات منذ أشهر، داعيتا رئيسي المجلسين على الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأساس الدستوري، وتجاوز بعض الخلافات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

ودعت “وليامز” السلطات الليبية للاستماع لمطالب الشارع عبر إجراء الانتخابات واختيار من يمثلهم خاصة بعد تردي الوضع المعيشي من النقص المستمر للخدمات كانقطاع الكهرباء خلال الصيف الساخن والبنية التحتية المتدهورة.

المصدر: لقاء متلفز مع قناة الشرق للأخبار