وليامز: ليبيا تُمثل أولوية لأمريكا وواشنطن تدعم الانتخابات

أكدت المبعوثة السابقة بالإنابة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أن ليبيا تُمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن.

وأدلت وليامز بهذه التصريحات، اليوم السبت، خلال مداخلة في حلقة نقاشية بعنوان “ليبيا في مفترق الطرق.. ما يمكن أن تفعله أوروبا والمجتمع الدولي” ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط –المنتدى المتوسطي- الذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء عن وليامز قولها، إن “ليبيا تمثل أولوية للولايات المتحدة الأمريكية كما يتضح من المهمة المزدوجة للسفير والمبعوث ريتشارد نورلاند ومشاركة نائب الرئيس كامالا في المنتدى.”

وأضافت وليامز: “أنا أتحدث كمواطن أمريكي بسيط، بعد أن تقاعدت من كل منصب حكومي قبل ثلاث سنوات.. لا أعتقد أن هناك قصور في القيادة الأمريكية بشأن الملف الليبي”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة، مثل الدول الأخرى، تدعم الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر.”

ولفتت وليامز إلى أن “ليبيا عانت من أزمة شرعية لا يمكن علاجها إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة”، مشيرة إلى أنه “قبل يومين، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن هذه الانتخابات يجب أن تكون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشكلة.

واختتمت قائلة: “هذا لن يحدث أبدا نظرا للأهمية الجغرافية والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.