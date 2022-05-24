وليامز: نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مهم لبناء السلام

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الليبية في مساعيها للتوصل إلى حلول سلمية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها في ورشة العمل الفنية حول طرائق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التي أقامتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في مدينة طليطلة الإسبانية، بالتعاون وزارة الخارجية الإسبانية

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “لقد اتفقنا خلال لقائنا باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش ورشة العمل على أن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة تمامًا هي أداة مهمة لبناء السلام، جنبًا إلى جنب مع إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا مع الاعتراف باستعداد وأولويات أصحاب المصلحة الليبيين”.

وأكدت المستشارة الأممية أن النتيجة على المدى القصير ستعزز المسار الأمني وعلى المدى الطويل ستعزز سيادة القانون وتعزز حقوق الإنسان.

كما جددت وليامز تأكيدها على ضرورة توحيد جميع الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.