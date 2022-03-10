«وليامز»: هدفنا إجراء محادثات بين النواب والأعلى للدولة قبل شهر رمضان

أكّدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني «وليامز» أنّهم ليسوا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، مشيرة إلى أنّها تركز على الضغط من أجل إجراء الانتخابات.

وأوضحت وليامز لرويترز أنّها تريد إجراء محادثات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل شهر رمضان المبارك الذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل القادم.

وذكرت وليامز أنّهم بحاجة إلى استمرار هذه المحادثات قبل شهر رمضان، مؤكدة أنّهم خصصوا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري ويأملون أيضا في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات.