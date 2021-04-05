وليامز: هناك رغبة جارفة بين غالبية الليبيين لإجراء الانتخابات في موعدها

دعت المبعوثة الأممية بالإنابة سابقا ستيفاني وليامز، الطبقة السياسة في ليبيا إلى السعي نحو إجراء الانتخابات، على اعتبار أنها رغبة عارمة لغالبية كبيرة من الشعب الليبي.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، نقلته صحيفة “غارديان” البريطانية، قالت وليامز “إن استطلاعات الرأي تؤكد أن 75% إلى 87% من الليبيين يريدون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

وأكدت أنها حرصت خلال فترة عملها في ليبيا على تعزيز إشراك المرأة في العملية السياسية؛ حيث خصصت 20 مقعدا للسيدات في ملتقى الحوار السياسي الذي انتهى بمشاركة 17 فقط، وفق قولها.

وأوضحت أن كتلة النساء في ملتقى الحوار السياسي كانت متماسكة وأصرت على تخصيص 30% على الأقل للنساء من المناصب العليا في السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة.

وأضافت وليامز: “هذه هي الرسالة التي يجب على النخبة السياسية الاستماع إليها، هناك رغبة جارفة بين غالبية الليبيين تريد عقد الانتخابات في 24 ديسمبر.. والمؤسسات الحالية، المجلس الأعلى للدولة موجود منذ 2012 ومجلس النواب منذ 2015 انتهت صلاحيتها الطبيعية، ويجب الاستماع للشعب، ويمكنها تحديد موعد للانتخابات والساعة تدق”.