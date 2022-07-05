وليامز: ينبغي عدم المساومة بحقوق الليبيين

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى عدم إغلاق الطريق السريع في ليبيا، مؤكدة أنه شريان حياة ويجب عدم المساومة بحقوق الليبيين.

وقالت وليامز في تغريدة على تويتر إن “الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا”، مشددة على أنه “ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر”.

الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً. ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر. https://t.co/psdfAw1MFJ — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) July 5, 2022

هذا وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ لإغلاق متقطع للطريق الساحلي غرب سرت عند البوابة رقم 50، مؤكدة على أهمية إبقاءه مفتوحا بالاتجاهين لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن.

ودعت البعثة في بيان اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد، مثنية على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لحماية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.