وليد اللافي يبحث في واشنطن خطط تطوير تقنيات الاتصال وتأمين البيانات

بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي والفريق المرافق له، مع مديري إدارات التطوير التكنولوجي وسياسات الاتصال في وزارة التجارة الأمريكية، عددا من برامج صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذكرت منصة حكومتنا الرسمية، أن اللافي ناقش خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خطط تطوير تقنيات الاتصال وسياسات تأمين البيانات، إضافة إلى التعاون بين البلدين في تبني أفضل الممارسات التجارية المستدامة.

حضر اللقاء كبير المسؤولين ومستشار السياسات التابع لوزارة التجارة الأمريكية كاري انغرام، ومسؤولي ليبيا بمكتب شمال_أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة التجارة الأمريكية دومنيك ماك وتوم بلاوباك، وعدد من المسؤولين في مجال التجارة والاتصالات.

وفي لقاء منفصل، ناقش اللافي في واشنطن مع المدير التنفيذي للمدرسة الأمريكية للأبحاث الخارجية (أسورASOR) أوجه التعاون بشأن إعادة إحياء المتاحف والمشروع الوطني لإحياء المتاحف وتطويرها في ليبيا، وتنظيم برامج تدريبية لبناء قدرات موظفي المتاحف في ليبيا، والرفع من كفاءاتهم.

كما التقى اللافي المدير التنفيذي لمنظمة الأعمال الليبية الأمريكية ليديا جابس، وتناول البحث عددا من الملفات وسبل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة بين البلدين.