«وليد جنبلاط» يهنئ «أحمد الشرع» ويتفقان على لقاء قريب في العاصمة السورية

هنأ الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني” والشعب والسوري بسقوط نظام الأسد.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن “وليد جنبلاط، أجرى اتصالا بقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا وهنأه والشعب والسوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته”.

وذكرت الوكالة، أن “جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة، وأكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها”.

وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن “الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق”.