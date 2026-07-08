ولي العهد الأردني يؤدي «اليمين الدستورية» رسمياً

أدى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة، وفقًا لما أوردته وكالة “عمون”.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية في إطار الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الأردني، ليتولى الأمير الحسين مهام نائب العاهل خلال فترة غياب الملك عبد الله الثاني، بما يضمن استمرار سير أعمال الدولة ومؤسساتها.

ويُعد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وليًا للعهد منذ عام 2009، وهو أكبر أبناء الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله.

ووُلد الأمير الحسين في العاصمة الأردنية عمّان عام 1994، وله شقيق هو الأمير هاشم، وشقيقتان هما الأميرة إيمان والأميرة سلمى.

وفي عام 2023، تزوج الأمير الحسين من الأميرة رجوة الحسين، ورُزق الزوجان في عام 2024 بابنتهما الأولى، الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.

وعلى الصعيد العسكري، تخرج الأمير الحسين عام 2017 في الأكاديمية العسكرية الملكية “ساندهيرست” بالمملكة المتحدة، ويحمل رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

أما أكاديميًا، فقد أنهى تعليمه الثانوي في مدرسة “كينغز أكاديمي” بالأردن عام 2012، قبل أن يحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة عام 2016.

هذا وينص الدستور الأردني على تعيين نائب للعاهل عند غياب الملك أو تعذر ممارسته لمهامه، بهدف ضمان استمرارية أداء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة، ويؤدي ولي العهد اليمين الدستورية قبل مباشرته هذه المهام.