ولي العهد البريطاني يدعو لإنهاء الحرب في غزة

دعا ولي العهد البريطاني الأمير وليام، إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلا إن عددا كبيرا قُتل في الصراع، حسب ما ذكرت رويترز.

وليس من المعتاد أن تكون لدى أفراد العائلة الملكية البريطانية نشاطات سياسية، لكن من المقرر أن يقوم وريث عرش بريطانيا (41 عاما) بعدد من الأنشطة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب مكتبه فإن الأمير وليام، سيلفت الانتباه أيضا إلى تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم.

وعبر وليام عن قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وأضاف الأمير “أتطلع، مثل كثير غيري، لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن. هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، إيصال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن أمر حاسم”.

وأصبح وليام في 2018 الأول بين كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية، الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتل، ويشمل جدول أنشطته للأسبوع المقبل زيارة كنيس يهودي حيث سيستمع إلى شبان مشاركين في التصدي للكراهية ومعاداة السامية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.