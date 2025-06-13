ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان مع ترامب تطورات المنطقة

أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وضبط النفس، وضرورة اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات.

كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية، لا سيما الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

وأوضح البيان أن أمير قطر شدد، خلال الاتصال، على ضرورة العمل المشترك من أجل خفض التصعيد، وضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية تحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي استعداد واشنطن للمشاركة في جهود احتواء الأزمة، مشدداً على أهمية التعاون من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.