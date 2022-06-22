ولي العهد السعودي يزور العاصمة التركية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء محادثات رسمية.

مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة أنقرةhttps://t.co/sdxYH0WGB4 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 22, 2022

ومن المقرر عقد لقاء فردي بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم اجتماع آخر على مستوى الوفود.

وعقب اللقاءات الثنائية، سيحضر ابن سلمان مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرفه في المجمع الرئاسي.