ولي العهد السعودي يزور العاصمة التركية

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 17:57 | آخر تحديث: 22 يونيو 2022 - 18:00 نُشر: الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 17:57
دولي
الرئاسة التركية
أردوغان يستقبل محمد بن سلمان

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء محادثات رسمية.

ومن المقرر عقد لقاء فردي بين ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم اجتماع آخر على مستوى الوفود.

وعقب اللقاءات الثنائية، سيحضر ابن سلمان مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس أردوغان على شرفه في المجمع الرئاسي.

آخر تحديث: 22 يونيو 2022 - 18:00
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