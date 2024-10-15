بالفيديو.. ولي العهد السعودي يزور مصر

بهدف توطيد العلاقات بين القاهرة والرياض، وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة رسمية،

وأعلن الديوان الملكي السعودي أنه “بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي، متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتبحسب البيان، “ستهدف أجندة الزيارة مباحثات متعلقة بملفات إقليمية، على رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، كما تتضمن أجندة الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر”.

هذا وزار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العاصمة السعودية الرياض، في السادس عشر من سبتمبر الماضي.

#ولي_العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصل #القاهرة في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية، والرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي في مقدمة مستقبليه #اقتصاد_الشرق تم النشر بواسطة ‏Asharq Business اقتصاد الشرق‏ في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤