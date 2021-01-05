ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بـ«عناق حار»

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بعناق حار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة العلا؛ التي وصلها لحضور القمة الخليجية الـ41.

ووفق مقطع مصور بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، شهد مدرج مطار العلا السعودية، عناقا حارا استمر بضع ثوان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير المملكة.

يأتي ذلك غداة توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية، وسط توقعات بالإعلان خلال قمة اليوم عن إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين الدوحة وجيرانها.

وشهدت العلاقات بين البلدين شبه قطيعة منذ 5 يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.

وقال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، أمس الاثنين، في بيان متلفز، إن السعودية وقطر اتفقتا وفقا لمقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من “مساء الإثنين”.

وشدد الصباح على أنه تم الاتفاق أيضا على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ41 بحضور الدول الست، وبحضور الأمير القطري الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات. وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة، توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الـ4، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

ولي العهد السعودي يعانق أمير دولة #قطر لدى وصوله إلى مدينة العلا #السعودية pic.twitter.com/8aI4Vzgl2Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 5, 2021